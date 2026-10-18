Konuk ekip Gaziantep FK ise teknik direktör Orhan Ak yönetiminde Tobiasz, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Perez, Sylla, Ogün Özçiçek, Camara, Gidado, Kozlowski ve Stewart ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetti. Şen'in yardımcılıklarını Mert Bulut ve Mücahid Adem Çelebi yaptı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında İstanbul Başakşehir FK, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul Başakşehir FK puanını 11'e yükseltirken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı.

İştanbul Başakşehir-Gaziantep FK maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

7'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Camara, baskı altında topu çekerek yaptığı plase vuruşta kaleci Muhammed Şengezer'i geçemedi.

8'inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un sağ tarafa göndermek istediği pas, savunmaya çarparak ceza sahasına koşu yapan Shomurodov'un önünde kaldı. Topu göğsüyle kontrol eden Shomurodov, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

29'uncu dakikada sağ kanattan Skov Olsen'in yaptığı ortada Umut Bozok'un vuruşunu kaleci Tobiasz güçlükle kurtardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Brnic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Alpaslan Şen, VAR monitöründe yaptığı incelemenin ardından Umut Bozok'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

42'nci dakikada Skov Olsen'in ceza sahası içinde sağ taraftan verdiği pasta topla buluşan Umut Bozok, topu çekerek altıpasın yakınından yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Tobiasz zor pozisyonda şutu kurtardı.

44'üncü dakikada Skov Olsen'in sağ kanattan son çizgiye inerek yaptığı ortada havalanan topa Brnic sert vurdu. Top sağdan auta çıktı.

İlk yarı İstanbul Başakşehir FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

56'ncı dakikada sol kanattan ceza sahasına çaprazdan giren Brnic, topu çekerek yaptığı sert plase vuruşta kaleci Tobiasz'ı geçemedi.

66'ncı dakikada sol kanattan hareketlenen Kozlowski'nin etkili ortasında arka direkte topa iyi yükselen Serdar Dursun, Ba'nın üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

82'nci dakikada ceza sahası önünde Umut Güneş topla buluştu. Önü boş kalan Umut Güneş'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı yerden vuruşta top sağ köşeden ağlara gitti: 2-1.

Maç, İstanbul Başakşehir FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: