Samsunspor'un golleri ise 22. dakikada Tanguy Coulibaly ve 84. dakikada Elayis Tavsan'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir ile Samsunspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, mücadeleden 5-2 galip ayrılarak ligdeki dördüncü galibiyetini elde etti.

Başakşehir-Samsunspor maçı (AA)

SAMSUNSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR! ÜST ÜSTE SEKİZİNCİ YENİLGİ

Samsunspor, Süper Lig'de üst üste sekizinci mağlubiyetini yaşadı.

Sezonun ilk iki haftasında bir beraberlik ve bir galibiyet alan Karadeniz temsilcisi, sonraki 8 karşılaşmadan puan çıkaramadı.

Başakşehir deplasmanından da mağlubiyetle ayrılan Samsunspor, 10. hafta sonunda 4 puanda kaldı.