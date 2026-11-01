Başakşehir, Samsunspor'u 5-2 mağlup etti! Karadeniz ekibinin galibiyet hasreti sürüyor
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Samsunspor'u 5-2 mağlup etti. Yedi golün atıldığı karşılaşmada turuncu-lacivertliler üst üste üçüncü iç saha galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti. Samsunspor ise ligde peş peşe sekizinci yenilgisini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir ile Samsunspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, mücadeleden 5-2 galip ayrılarak ligdeki dördüncü galibiyetini elde etti.
Ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada Eldor Shomurodov, 26. dakikada Andreas Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullaev kaydetti.
Samsunspor'un golleri ise 22. dakikada Tanguy Coulibaly ve 84. dakikada Elayis Tavsan'dan geldi.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 14'e yükseltirken ligde sekizinci yenilgisini yaşayan Samsunspor, 4 puanda kaldı.
SAMSUNSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR! ÜST ÜSTE SEKİZİNCİ YENİLGİ
Samsunspor, Süper Lig'de üst üste sekizinci mağlubiyetini yaşadı.
Sezonun ilk iki haftasında bir beraberlik ve bir galibiyet alan Karadeniz temsilcisi, sonraki 8 karşılaşmadan puan çıkaramadı.
Başakşehir deplasmanından da mağlubiyetle ayrılan Samsunspor, 10. hafta sonunda 4 puanda kaldı.
SHOMURODOV SEKİZİNCİ GOLÜNÜ ATTI
İstanbul Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Samsunspor karşısında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükseltti.
Mücadelenin 10. dakikasında takımını öne geçiren Shomurodov, ligde çıktığı 10 maçın 7'sinde gol sevinci yaşadı.
Turuncu-lacivertlilerde Andreas Skov Olsen sezonun ikinci golünü kaydederken Emin Bayram, Ousseynou Ba ve Abbosbek Fayzullaev ise bu sezon Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.