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Mersinspor, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.03.2025 09:54
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Mersinspor, yarın Beşiktaş Fibabanka’yı konuk edecek

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın sahasında Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 13.00'te oynanacak maçta hakemler Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Kerem Yılmaz görev yapacak.

Ligde çıktığı 19 maçta 30 puan toplayan Mersin ekibi 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş Fibabanka ise 33 puanla 2. basamakta yer alıyor.
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