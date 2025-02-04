ZTK’da kritik karşılaşma! RAMS Başakşehir FK - Çorum FK maçı

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı Grup C'de Başakşehir FK ile Çorum FK arasından oynanan mücadele ile devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR FK - ÇORUM FK MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Deniz, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Ömer Faruk, Djalo, Yusuf, Serdar, Davidson, Figueiredo



Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Mustafa, İshaq Hassan, Laye, İsmailcan, Polat, Hasanege, Taha, Can, Abdullah, Burak