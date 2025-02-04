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ZTK'da kritik karşılaşma! RAMS Başakşehir FK - Çorum FK maçı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 15:37 Güncelleme: 04.02.2025 15:41
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ZTK’da kritik karşılaşma! RAMS Başakşehir FK - Çorum FK maçı

Turkuvaz Medya'nın aracılığıyla seyircisiyle buluşan Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu 2. maçında RAMS Başakşehir FK ile Ahlatcı Çorum FK karşı karşıya geliyor.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı Grup C'de Başakşehir FK ile Çorum FK arasından oynanan mücadele ile devam ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

BAŞAKŞEHİR FK - ÇORUM FK MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Deniz, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Ömer Faruk, Djalo, Yusuf, Serdar, Davidson, Figueiredo

Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Mustafa, İshaq Hassan, Laye, İsmailcan, Polat, Hasanege, Taha, Can, Abdullah, Burak

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ZTK’da kritik karşılaşma! RAMS Başakşehir FK - Çorum FK maçı ZTK’da kritik karşılaşma! RAMS Başakşehir FK - Çorum FK maçı ZTK’da kritik karşılaşma! RAMS Başakşehir FK - Çorum FK maçı
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