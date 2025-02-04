ZTK'da kritik karşılaşma! RAMS Başakşehir FK - Çorum FK maçı
Turkuvaz Medya'nın aracılığıyla seyircisiyle buluşan Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu 2. maçında RAMS Başakşehir FK ile Ahlatcı Çorum FK karşı karşıya geliyor.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı Grup C'de Başakşehir FK ile Çorum FK arasından oynanan mücadele ile devam ediyor.
BAŞAKŞEHİR FK - ÇORUM FK MAÇI İLK 11'LER
Başakşehir: Deniz, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Ömer Faruk, Djalo, Yusuf, Serdar, Davidson, Figueiredo
Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Mustafa, İshaq Hassan, Laye, İsmailcan, Polat, Hasanege, Taha, Can, Abdullah, Burak