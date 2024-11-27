Başakşehir Konferans Ligi’nde Petrocub sınavında | Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında yarın sahasında Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Kosova Futbol Federasyonundan hakem Genc Nuza yönetecek. Nuza'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, son maçında ise Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. RAMS Başakşehir'in 1 puanı bulunuyor.

Üç maçını da kaybeden Petrocub ise puanla tanışamadı. İlk maçında sahasında Pasof'a 4-1 kaybeden Petrocub, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Jagiellonia'ya 2-0 yenildi. Moldova ekibi son maçında ise evinde Rapid Wien'e 3-0 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Crespo, Pelkas, Keny, Figueiredo

Petrocub: Şmalenea, Platica, Mudrac, Douanla, Ion Jardan, Vasile Jardan, Lungu, Demian, Ambros, Caruntu, Nihaev