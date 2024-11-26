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Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 17:15 Güncelleme: 26.11.2024 17:16
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Başakşehir’de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Berkay Özcan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Berkay Özcan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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