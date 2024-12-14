RAMS Başakşehir Süper Lig’de yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek. Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor. Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim ile oynadığı karşılaşmayı da 3-1 kazandı.



BAŞAKŞEHİR'DE İKİ EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Başakşehir'de Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner, sakatlıkları nedeniyle maçta takımlarındaki yerini alamayacak.

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