Başakşehir Süper Lig’de yarın Gaziantep FK’ya konuk olacak

Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor. Ligde son 5 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Son 3 maçında 2 galibiyet alan Gaziantep FK ise haftaya 12 puanla giriyor. Başakşehir'de karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

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