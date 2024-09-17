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Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 18:14
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Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

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