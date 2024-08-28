Başakşehir Konferans Ligi’nde gruplara kaldı! Başakşehir 2 - 0 St. Patrick’s MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda RAMS Başakşehir, 0-0 sonuçlanan ilk maçın rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi temsilcimiz, karşılaşmayı ikinci yarıda Ömer Ali Şahiner ve Kemen'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Başakşehir bu sonuçla UEFA Konferans Ligi gruplarına kaldı.