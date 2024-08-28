Başakşehir Konferans Ligi'nde gruplara kaldı! Başakşehir 2 - 0 St. Patrick's MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında evinde İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayan Başakşehir, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara kaldı.
UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda RAMS Başakşehir, 0-0 sonuçlanan ilk maçın rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi temsilcimiz, karşılaşmayı ikinci yarıda Ömer Ali Şahiner ve Kemen'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Başakşehir bu sonuçla UEFA Konferans Ligi gruplarına kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Berkay Özcan, yay üzerinden pasını ceza sahasındaki Piatek'e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Piatek'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden dışarı çıktı.
29. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan, kaleciyi geçerek vuruşunu yaptı, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
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