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RAMS Başakşehir tur için saha çıkıyor! Hedef Konferans Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırmak

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 10:50
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RAMS Başakşehir tur için saha çıkıyor! Hedef Konferans Ligi’nde adını lig aşamasına yazdırmak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.

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