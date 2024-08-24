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Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçını Macar hakem Balazs Berke yönetecek

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:24
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Başakşehir-St. Patrick’s Athletic maçını Macar hakem Balazs Berke yönetecek

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 28 Ağustos Çarşamba günü İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edeceği maçta Macar hakem Balazs Berke düdük çalacak.

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