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RAMS Başakşehir Berat Özdemir'i kadrosuna kattı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 13:37
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RAMS Başakşehir Berat Özdemir’i kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ettifaq forması giyen orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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