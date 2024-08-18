Joao Figueiredo orta sahadan avladı! Başakşehir - Alanyaspor maçında harika gol
Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın 53. dakikasında Başakşehir forması giyen João Figueiredo, gelişen kontra atak sırasında orta sahadan yaptığı vuruşla Ertuğrul Taşkıran'ı avladı.
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir, Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma kıran kırana geçen bir mücadeleye sahne olurken iki takım da attığı gollerle karşılaşmayı kazanmaya ortak olduğunu gösterdi.
Mücadelenin 17'inci dakikasında Piatek ile öne geçen Başakşehir'e 26'da Cordova cevap verdi. Jure Balkovec, ilk yarı sona ererken penaltıyla skoru konuk takım adına galibiyete taşıdı.
2-1 devam eden maçta dakikalar 53'ü gösterdiğinde Joao Figueiredo muhteşem bir golle adından söz ettirdi. Brezilyalı futbolcu, Ertuğrul Taşkıran'ı önde gördükten sonra orta sahadan yaptığı vuruşla beraberliği getirdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu asansöre asla binmeyin! Kırmızı Sarı, Mavi Yeşil renk meğer...
- BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?
- Ehliyette müjde! Artık daha basit: A-B-C-D-E sınıf sürücüler...
- Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı? Göztepe maçında Ali Koç'u yere düşüren Fatih Özkan kaç yaşında, nereli? Ceza aldı mı?
- TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 TUS/2 soru-cevap anahtarı açıklandı mı?
- Zeka testi: 555 sayısının içindeki gizli 525'i bul! Deneyenlerin %90'ı başarısız oluyor!
- 53'lük Şafak Sezer iğne ipliğe döndü! 1 haftada 8 kiloyu şak verdiren diyet yöntemi: "Kan grubunuz eğer..."
- Alain Delon öldü mü, neden öldü? Fransız aktör Alain Delon kimdir, kaç yaşında? Alain Delon'un hayatı ve kariyeri...
- TUS saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? Erken ne zaman çıkılır? 18 Ağustos 2024 TUS 1. VE 2. OTURUM sınav süresi
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama 2024 | AÖF ya okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayınlandı mı?
- Tek tek açıklandı: 2000 öncesi ve sonrasına hesap! Emekliye 2024'te %30 daha fazla maaş: 10.000, 12.500, 13.450, 15.000 TL...
- Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...