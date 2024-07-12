Serdar Aziz İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi...
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Serdar Aziz'e Süper Lig'den sürpriz bir talip çıkarken, yıldız oyuncunun kısa süre içinde Başakşehir ile sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yollarını ayrıldığı tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz'e sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig temsilcisi, 33 yaşındaki futbolcunun transferini kısa sürede açıklamayı planladığı kaydedildi.
AYRILIK KARARI
Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamada Serdar Aziz'in Jose Mourinho ile görüşerek Avusturya kampından ayrıldığı belirtilmişti. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denilmişti.
BAŞAKŞEHİR'DE GÜNDEM SERDAR
Transferin sakin ekibi Başakşehir FK, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı 33 yaşındaki A milli stoper Serdar Aziz'i gündemine aldı. Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen İstanbul ekibi, uygun bir maaş dahilinde Serdar'ı transfer etmek istiyor. İstanbul ekibi, kısa sürede bu transferi açıklamaya hazırlanıyor.
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