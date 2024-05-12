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Başakşehir Sivasspor'u tek golle geçti!

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Başakşehir Sivasspor’u tek golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor'un konuğu oldu. İstanbul temsilcisi rakibini tek golle geçip 3 puanın sahibi olurken, Avrupa iddiasını sürdürdü.

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