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İstanbul'da gol düellosu! Başakşehir Pelkas ile güldü...

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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İstanbul’da gol düellosu! Başakşehir Pelkas ile güldü...

Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-2 mağlup etti. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Figueiredo (2) ve Pelkas'tan geldi.

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