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Çağdaş Atan RAMS Başakşehir'de galibiyetle başladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Giriş Tarihi: 17.09.2023
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Çağdaş Atan RAMS Başakşehir’de galibiyetle başladı

Son dakika haberi... RAMS Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan, turuncu-lacivertli takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

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