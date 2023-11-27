Başakşehir’den evinde Pendikspor’a farklı tarife | Başakşehir 4 - 1 Pendikspor MAÇ SONUCU

Bu arada karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanarak sedye ile oyun alanı dışına alınan yardımcı hakem Cemil Tunç'a sağlık ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 7 dakika duraksayan oyun, dördüncü hakem Oğuzhan Çakır'ın yardımcı hakem olarak görev almasıyla tekrar başladı. Sakatlan Cemil Tunç da 4. hakem olarak görev yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.