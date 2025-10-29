Antalyaspor tur biletini 3 golle aldı! Kırmızı-beyazlılar evinde Bursaspor’u mağlup etti
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Antalya'da devam etti. Antalyaspor evinde Burasspor'u 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, Corendon Airlines Park'ta oynanan Hesap.com Antalyaspor – Bursaspor mücadelesiyle sürdü.
Karşılaşmada perdeyi 36. dakikada penaltıdan Ramzi Safuri açtı ve Erol Bulut'un ekibi soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
İkinci yarıya hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar, 48. dakikada Tomas Cvancara'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Skoru belirleyen isim ise 60. dakikada ağları havalandıran Yohan Boli oldu.
Hesap.com Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
36. dakikada kazanılan penaltıda Safuri'nin vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
44. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muhammet Zeki Dursun'un şutunda top üstten auta gitti.
48. dakikada Boli'nin indirdiği topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde kontrol eden Cvancara'nın şutunda savunmadan seken meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
59. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Cvancara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci gole izin vermedi.
60. dakikada Safuri'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Boli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top filelere gitti. 3-0
68. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya gelişine vuran Samet'in şutunda top direkten döndü.
MAÇIN GOLLERİ
Hesap.com Antalyaspor 1 - 0 Bursaspor | R. Safuri (P) | Dk: 36 | İzlemek için tıklayın
Hesap.com Antalyaspor 2 - 0 Bursaspor | T. Cvancara | Dk: 47 | İzlemek için tıklayın
Hesap.com Antalyaspor 3 - 0 Bursaspor | R Y. Boli | Dk: 60 | İzlemek için tıklayın
