13 Ocak 2025, Pazartesi
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Antalyaspor Alex De Souza ile yollarını ayırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 19:32
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Antalyaspor Alex De Souza ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Brezilyalı Teknik Direktör Alex de Souza ile yollarını ayırma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor, Brezilyalı Teknik Direktör Alex de Souza ile yollarını ayırma kararı aldı. Antalyaspor son maçında Trabzonspor'a karşı 5-0 mağlup olmuştu.

Brezilyalı hoca sezon başında Antalyaspor'un başına gelmişti.

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Antalyaspor Alex De Souza ile yollarını ayırdı! Antalyaspor Alex De Souza ile yollarını ayırdı! Antalyaspor Alex De Souza ile yollarını ayırdı!
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