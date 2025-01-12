12 Ocak 2025, Pazar
Haberler Trabzonspor Haberleri CANLI | Trabzonspor - Antalyaspor

CANLI | Trabzonspor - Antalyaspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 14:55 Güncelleme: 12.01.2025 16:01
ABONE OL
CANLI | Trabzonspor - Antalyaspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Onvo Antalyaspor ile sahasında karşılaşıyor.

CANLI | Trabzonspor - Antalyaspor

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Ligde geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavili takım, Onvo Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 17 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Antalya ekibinin ise 6 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyetle 21 puanı bulunuyor ve 12. sırada.

Trabzonspor - Alanyaspor maçından kare (AA)Trabzonspor - Alanyaspor maçından kare (AA)

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Kelven, Güray, Petrusenko, Erdal, Kaluzinski, De Streek, Samudio, Larsson.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI | Trabzonspor - Antalyaspor CANLI | Trabzonspor - Antalyaspor CANLI | Trabzonspor - Antalyaspor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör