Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor

Bu sezon istediği sonuçları alamayan iki Antalya ekibi Alanyaspor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında karşılaştı.

GAİN Park'ta oynanan mücadeleden konuk takım 2-1 galip ayrıldı.

fotoğraf: AA

Karşılaşmada gol perdesini 25'inci dakikada Hwant açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. Ancak Antalyaspor önce 62'de Moussa Djenepo ile eşitliği yakaladı ardından da 75'te Adolfo Gaich ile öne geçeek 3 puanın sahibi oldu.