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Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 20:09
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Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü derbide 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan iki Antalya ekibi Alanyaspor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında karşılaştı.

GAİN Park'ta oynanan mücadeleden konuk takım 2-1 galip ayrıldı.

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

Karşılaşmada gol perdesini 25'inci dakikada Hwant açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. Ancak Antalyaspor önce 62'de Moussa Djenepo ile eşitliği yakaladı ardından da 75'te Adolfo Gaich ile öne geçeek 3 puanın sahibi oldu.

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