13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalyaspor Andros Townsend'i renklerine bağladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 00:04 Güncelleme: 13.09.2024 00:05
ABONE OL
Antalyaspor Andros Townsend’i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan Andros Townsend'i kadrosuna kattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör