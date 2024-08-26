Süper Lig'de skandal olay! Hakem Atilla Karaoğlan devre arası saldırıya uğradı
Süper Lig'de Antalyaspor ile Hatayspor arasında oynanan maçta skandal bir olay yaşandı. İlk yarıyı Hatayspor'a karşı 2-0 geride kapatan Antalyaspor, maçı 3-2 kazanırken, devrede soyunma odasına giden hakem Atilla Karaoğlan'a fiziki bir saldırı olduğu iddia edildi.
Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. 5 golün kaydedildiği mücadelede Antalyaspor rakibini 2-0'dan dönüp 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın devre arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu.
BAŞKANIN KORUMASI DARP ETTİ
BeIN Sports'un haberine göre; Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından fiziksel olarak darp edildi.
"BU GÖRÜNTÜYÜ VERMEK İSTEMİYORUZ..."
BeIN Sports spikeri Cihan Erduran yaptığı devre arasında yaşanan olayı yayıncı kuruluşta anlatarak, "Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada, hakem Atilla Karaoğlan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
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