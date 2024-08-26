Süper Lig’de skandal olay! Hakem Atilla Karaoğlan devre arası saldırıya uğradı

"BU GÖRÜNTÜYÜ VERMEK İSTEMİYORUZ..."

BeIN Sports spikeri Cihan Erduran yaptığı devre arasında yaşanan olayı yayıncı kuruluşta anlatarak, "Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada, hakem Atilla Karaoğlan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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