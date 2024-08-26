Müthiş geri dönüş: Antalyaspor - Hatayspor (MAÇ SONUCU 3-2)
Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, ilk yarısını 2 farkla geride kapattığı maçın ikinci yarısında yaptığı geri dönüşle Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Nefes kesen mücadeleyi kazanan taraf, 2 farklı mağlubiyetten geri gelen ve 3-2'lik üstünlüğü elde eden Antalyaspor oldu.
48. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı serbest vuruşta, Samudio'nun ceza sahasında kafayla şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
51. dakikada Atakaş Hatayspor 10 kişi kaldı. Kendi yarı alanında kazandığı topla rakip yarı sahaya geçen Gaich, Kilama'ya çalım atmak isterken bu oyuncu meşin yuvarlağa müdahalede bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, Kilama'yı topa eliyle müdahale ederek bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
60. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Kaluzinski'nin serbest vuruştan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Kelven'in kafayla şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2.
66. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Kaluzinski'nin savunma arkasında topla buluşturduğu Djenepo'nun ceza alanı sol çaprazdan aşırtma şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
90+1. dakikada Antalyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Djenepo, ceza sahasında Kerim Alıcı'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada penaltıyı kullanan Samudio, kaleci Erce Kardeşler'in sağından topu ağlara gönderdi: 3-2.
90+10. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Atakaş Hatayspor lehine verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonucu iptal etti.
Mücadeleyi Antalyaspor 3-2 kazandı.
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