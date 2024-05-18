Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza yeniden Türkiye'de! Antalyaspor'un yeni hocası oldu...
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan Alex De Souza teknk direktör olarak Türkiye'ye döndü. Alex, Antalyaspor'un başına geçerken 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Alex'in yardımcılığını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. İşte detaylar...
Adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın'ın Antalyaspor ile yola devam etmeme kararı sonrasında gelecek sezona yönelik teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile anlaştı.
ANTALYA'NIN YENİ HOCASI ALEX
Alex de Souza Antalyaspor'un yeni hocası olacak. Önümüzdeki hafta resmi açıklama yapılacak
İLK DENEYİMİ HAYAL KIRIKLIĞI
Son olarak Brezilya Serie B takımlarından Avai'yi çalıştıran ancak ilk A takım çalıştırma deneyimi hayal kırıklığıyla sonuçlanan 45 yaşındaki Alex'in Antalya'ya geldiği ve iki aydan bu yana süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.
PAYLAŞIM GELDİ
Antalya kulübü, sosyal medya hesabından Alex'in gelişini emojilerle duyurmuş oldu.
RESMEN AÇIKLANDI
Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex De Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.
Alkan Evren yaptığı açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağını hatırlattı.
Kulüpte gelecek yıl için birçok teknik direktörün gündeme geldiğini ifade eden Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz." diye konuştu.
Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs'ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları
- Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Bu mesleği kimse bilmiyor
- Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...
- Sirkeyle temizlik yapanlara kötü haber! Yararlı sanıyorduk ama...
- İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva
- Kedilerin dışkılarını kuma bu yüzden gömüyor! Herkes temizlik sanıyor ama sebebi sizsiniz
- Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?
- Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15'te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...
- ÖGG sınav sonuçları sorgulama 2024 | EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
- Bursluluk sınav sonuç ekranı | MEB İOKBS (PYBS) 2024 sonuçları açıklandı! 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara…
- Asgari ücretin 1 2 3 değil tam 4 katını kazanıyorlar! Yeşil elmas Türkiye’de gelir kapısı oldu
- Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...