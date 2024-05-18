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Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza yeniden Türkiye'de! Antalyaspor'un yeni hocası oldu...

Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza yeniden Türkiye’de! Antalyaspor’un yeni hocası oldu...

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan Alex De Souza teknk direktör olarak Türkiye'ye döndü. Alex, Antalyaspor'un başına geçerken 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Alex'in yardımcılığını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. İşte detaylar...

Adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın'ın Antalyaspor ile yola devam etmeme kararı sonrasında gelecek sezona yönelik teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile anlaştı.

ANTALYA'NIN YENİ HOCASI ALEX

Alex de Souza Antalyaspor'un yeni hocası olacak. Önümüzdeki hafta resmi açıklama yapılacak

İLK DENEYİMİ HAYAL KIRIKLIĞI

Son olarak Brezilya Serie B takımlarından Avai'yi çalıştıran ancak ilk A takım çalıştırma deneyimi hayal kırıklığıyla sonuçlanan 45 yaşındaki Alex'in Antalya'ya geldiği ve iki aydan bu yana süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

PAYLAŞIM GELDİ

Antalya kulübü, sosyal medya hesabından Alex'in gelişini emojilerle duyurmuş oldu.

RESMEN AÇIKLANDI

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex De Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

Alkan Evren yaptığı açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağını hatırlattı.

Kulüpte gelecek yıl için birçok teknik direktörün gündeme geldiğini ifade eden Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." ifadelerini kullandı.

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