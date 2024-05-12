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Evinde 'Paşa'lar gibi! Kasımpaşa, Antalyaspor'u farklı geçti

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Evinde ’Paşa’lar gibi! Kasımpaşa, Antalyaspor’u farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa evinde Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 3 golle geçerek 3 puanın sahibi oldu.

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