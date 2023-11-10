Antalyaspor'dan farklı tarife! Ankaragücü 0-4 Antalyaspor (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Antalyaspor ayrıca Ankaragücü'ne bu sezonki en farklı mağlubiyetini yaşattı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bitexen Antalyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi. Konuk takımın gollerini 8. dakikada Larsson, 29. dakikada Jehezkel, 71. dakikada Adam Buksa ve 86. dakikada Assombalonga kaydetti.
Kırmızı beyazlılar, üst üste 3. galibiyetini alırken puanını 18 yaptı. Son 6 maçta 3. yenilgisini yaşayan MKE Ankaragücü ise 13 puanda kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray Eyisoy
MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah Bilazer (Dk. 46 Atakan Çankaya), Radokovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci (Dk. 80 Ali Kaan Güneren), Efkan Bekiroğlu, Rodrigues (Dk. 73 Renaldo), Pedrinho (Dk. 35 Morutan), Chatzigiovannis (Dk. 46 Macheda), Sowe
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 87 Mert Yılmaz), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Saric (Dk. 87 Ege Bilsel), Erdal Rakip, Larsson, Safuri (Dk. 71 Ufuk Akyol), Jehezkel (dk. 46 Van de Streek), Buksa (Dk. 71 Assombalonga)
Goller: Dk. 8 Larsson, Dk. 29 Jehezkel, Dk. 70 Buksa, Dk. 86 Assombalonga (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Pedrinho, Dk. 33 Radakovic, Dk. 61 Sowe (MKE Ankaragücü)
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