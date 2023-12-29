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Nuri Şahin hayalini gerçekleştirdi! Artık dünya devinde | Alacaklarından vazgeçerek gitti

ANTALYASPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2023
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Nuri Şahin hayalini gerçekleştirdi! Artık dünya devinde | Alacaklarından vazgeçerek gitti

Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Nuri Şahin dünya devine transfer oldu. Bir süredir Süper Lig'de Antalyaspor'un teknik sorumluluğunu üstlenen Şahin, alacaklarından vazgeçerek hayalindeki takımın yolunu tuttu.

Nuri Şahin'in en büyük hayali gerçekleşti. Türk teknik adam, Antalya'da geçirdiği başarılı sürecin ardından uzun dönem formasını giydiği Borussia Dortmund'a transfer oldu.



Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, Bundesliga'da mücadele eden Borussia Dortmund ile her konuda anlaşma sağladı.

Buna göre Nuri Şahin, futbola başladığı kulüp olan Borussia Dortmund için sezon sonuna kadar antrenör olarak çalışacak. Bu esnada pro lisansını alacak Şahin, sonraki 4 yılda ise Edin Terziç'in yerine takımın teknik direktörlüğü görevini üstlenecek.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Borussia Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin, Antalyaspor'daki birikmiş alacaklarından da vazgeçti.

Altyapısından yetiştiği Dortmund'daki ilk profesyonel yıllarından...

Kulübünün Bundesliga şampiyonluğunu ligin bitimine iki hafta kala ilan etmesiyle şampiyonluk sevinci yaşayan Nuri Şahin o dönem kariyerinin en önemli başarısına imza attı.

Borussia'nın lig şampiyonluğu yolunda takımının en önemli kozlarından olan futbolcu sezon boyunca 30 lig maçında 6 gol atmış ve 8 asist yaptı. Nuri Şahin, takım arkadaşları tarafındansa şampiyonluğun mimarı olarak tanımlandı. Ayrıca Bundesliga'da oynayan tüm futbolcular arasındaki bir ankette de sezonun en iyi oyuncusu olarak seçildi.

5 EKİM 2021'DEN BU YANA ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRIYORDU

Antalyaspor'un başına 5 Ekim 2021'de geçen Nuri Şahin, bu sürede 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 yenilgi gördü. Bu sezon ise 19 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 5 de yenilgi aldı.

ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Antalyaspor Başkanvekili Alkan Evren, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un teklifi dolayısıyla görevinden ayrıldığını söyledi.

Evren, yaptığı açıklamada, Borussia Dortmund'ta bu sezon yardımcı antrenörlük, gelecek sezon teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Nuri Şahin'e yapılan teklifin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Nuri Şahin'i 2021-2022 sezonunda takımın başına getirerek ne kadar doğru bir karar verdiklerinin bugün daha iyi anlaşıldığını ifade eden Evren, "Antalyaspor olarak Nuri Şahin gibi değerli bir hocamızdan ayrıldığımız için üzgünüz. Ancak Borussia Dortmund gibi bir kulüpten teklif almasından dolayı da gururluyuz. Nuri Şahin hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Borussia Dortmund altyapısından yetişip, 2020-2021 sezonunda Werder Bremen'den Antalyaspor'a transfer olan Nuri Şahin, oyuncuyken 2021-2022 sezonunda kırmızı-beyazlı kulübün futbol sorumluluğu görevine getirildi.

Şahin, kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı.

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