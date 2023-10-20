Gazze'de hayatını kaybedenlerin için Süper Lig'de saygı duruşu kararı! Antalyaspor'un İsrailli 2 futbolcusundan karara skandal tepki
Antalyaspor, Filistinliler için yapılacak saygı duruşunda bulunmak istemeyen ve teknik ekipten izin isteyen İsrailli futbolcular Safouri ve Jehezkel'i Gaziantep maçı kadrosuna almadı.
Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail tarafından başlatılan operasyonlarda binlerce masum kişi hayatını kaybetti.
Gazze'de yaşananlara futbol dünyası da sessiz kalmazken, birçok kulüp İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarını kınadı.
Türkiye Futbol Federasyonu ise bölgede hayatını kaybeden masumlar için müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını ve siyah kol bandı takılacağını duyurdu.
SAYGI DURUŞUNDA BULUNMAK İSTEMEDİLER
Süreç devam ederken Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı iki İsrailli futbolcu Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel, ligin 9'uncu haftasında oynanacak maça çıkmak istemedi.
Kulüple görüşen iki futbolcu da müsabaka öncesi saygı duruşunda bulunmak istemediklerini iletirken, yaşanan zorlu süreç nedeniyle maçta yer almak istemediklerini bildirdi.
ANTALYASPOR TALEBİ ONAYLADI
Konuyu değerlendiren Antalyaspor Kulübü yönetimi ve teknik ekip iki futbolcunun Gaziantep maçı kadrosunda olmamasına karar verdi.
Safouri ve Jehezkel, kırmızı beyazlıların Gaziantep maçı kamp kadrosunda yer almayacak.
İSRAİL'İN ÇAĞRISINA UYMADILAR, TÜRKİYE'DE KALDILAR
Gazze'deki saldırılara karşı artan tepkilerin ardından İsrail Devleti, yurt dışındaki vatandaşlarına çağrıda bulunarak ülkeye dönmeleri gerektiğini bildirmişti.
Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Safuri ve Jehezkel, Türkiye'de kalarak, Antalyaspor'la devam etmeyi tercih etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!
- VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI! (VRGYO) Vera Konsept ne zaman işlem görecek? Halka arz takvimi Ekim 2023!
- ATEŞ KUŞLARI NEDEN YOK? Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 20 Ekim ATV yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin kaç yaşında, kızının ismi ne?
- TABGD ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 Halka arz detayları...
- Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Altın bilezikleri kim kazandı?
- 400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…
- TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL'den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...
- 2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr
- Cuma Hutbesi tam metin PDF 20 Ekim dinhizmetleri.diyanet.gov.tr | Cuma Hutbesi bugünkü konusu ne? Rahmet ve sakinet müjdesi; İnşirah suresi
- Emeklilikte EYT'siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur'lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...
- İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL'nin üstünde ataklar göreceğiz!