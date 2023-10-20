Gazze’de hayatını kaybedenlerin için Süper Lig’de saygı duruşu kararı! Antalyaspor’un İsrailli 2 futbolcusundan karara skandal tepki

Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail tarafından başlatılan operasyonlarda binlerce masum kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de yaşananlara futbol dünyası da sessiz kalmazken, birçok kulüp İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarını kınadı.

Türkiye Futbol Federasyonu ise bölgede hayatını kaybeden masumlar için müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını ve siyah kol bandı takılacağını duyurdu.