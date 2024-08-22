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Alanyaspor Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 22:19 Güncelleme: 22.08.2024 22:19
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Alanyaspor Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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