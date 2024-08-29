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Alanyaspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:34
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Alanyaspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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