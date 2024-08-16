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Rony Lopes Alanyaspor'a transfer oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 18:42
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Rony Lopes Alanyaspor’a transfer oldu

Corendon Alanyaspor Braga ile yollarını ayıran Portekizli 28 yaşındaki kanat oyuncusu Rony Lopes'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

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