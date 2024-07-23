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Serdar Dursun Alanyaspor'da! Forvet transferleri sonrası Fenerbahçe'de ayrılık...

Giriş: 23.07.2024 16:45 Güncelleme: 23.07.2024 16:45
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Serdar Dursun Alanyaspor’da! Forvet transferleri sonrası Fenerbahçe’de ayrılık...

Fenerbahçe forvet transferleri sonrasında kadroda kendisine yer bulamayan Serdar Dursun Süper Lig ekibi Alanyaspor ile sözleşme imzaladı. Serdar Dursun 3 yıllık sözleşmeye imza atarken, açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

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