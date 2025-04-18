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Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.04.2025 10:25
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Adana Demirspor Süper Lig’de yarın Trabzonspor’u konuk edecek

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.
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