Adana Demirspor Süper Lig'e veda etti!
Adana Demirspor, bitime 10 hafta kala Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.
Adana Demirspor'un BAY geçtiği Süper Lig'in 28. haftasında Bodrum FK deplasmanda Rizespor'u 2-0 yendi ve yeşil-beyazlı ekip puanını 30'a yükseltti.
Bu sonuçla matematiksel olarak yoluna Süper Lig'de devam etme şansı kalmayan Adana Demirspor ligin bitimine 10 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.
Ligde -2 puanla 19. sırada yer alan Adana Demirspor, bu sezon yalnızca 2 kere galip geldi. 4 beraberlik yaşayan Akdeniz temsilcisi 20 maçta ise mağlup oldu.