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Adana Demirspor'da Volkan Demirel dönemi

Giriş: 25.09.2024 14:10
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Adana Demirspor’da Volkan Demirel dönemi

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaştı. Demirel, mavi-lacivertlilerin son kararını bekliyor.

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