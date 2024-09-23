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Adana Demirspor Michael Valkanis'le yolları ayırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 23.09.2024 13:46
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Adana Demirspor Michael Valkanis’le yolları ayırdı

Süper Lig'de sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve son olarak evinde Alanyaspor'a kaybeden Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis'le yollar ayrıldı.

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