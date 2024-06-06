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Murat Sancak yeniden Adana Demirspor Kulübü Başkanı oldu

Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Murat Sancak yeniden Adana Demirspor Kulübü Başkanı oldu

Son dakika haberine göre Murat Sancak, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yeniden kulüp başkanı oldu. Sancak, görevini 25 Şubat'ta Metin Korkmaz'a devretmişti.

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