Younes Belhanda İstanbul'a dönüyor! Galatasaray'ın eski yıldızına sürpriz talip...
Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması giyen Younes Belhanda Adana Demirspor ile yollarını ayırma kararı aldı. Yıldız oyuncu isim İstanbul'dan sürpriz bir talip çıkarken Belhanda ile görüşmeler başladı. İşte detaylar...
2017'den bu yana Süper Lig'de forma giyen Younes Belhanda'nın, Adana Demirspor'dan ayrılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. 2024 yazında Mavi Şimşek ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun adı Trabzonspor'la anılıyordu. Şimdi ise Süper Lig'in İstanbul ekibi, Faslı orta saha için devreye girdi.
TRABZONSPOR DA İSTİYOR
Adana Demirspor ile ipleri kopma noktasına gelen Belhanda ile adı ilk anılan kulüp, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor oldu. 33 yaşındaki yıldız, menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildi. Bu sezon 6'sı Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere 20 maça çıkan Faslı futbolcu, 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyarken; geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 30 karşılaşmada 12 kez ağları havalandırmış, 7 de gol pası vermişti.
SON KARAR ABDULLAH AVCI'NIN
Belhanda konusunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre Bordo-Mavili yönetimin aksiyon alacağı öğrenildi. Süper Lig'de 165 maç 2017'de 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olduktan sonra 2021'de Adana Demirspor'un yolunu tutan Belhanda, Süper Lig'de toplamda çıktığı 165 karşılaşmada 36 gol atarken, 30 da asist yaptı. Kariyerini Türkiye'de devam ettirmeyi planlayan Faslı futbolcunun en büyük dezavantajı ise agresif yapısı ve kart görmeye olan yatkınlığı.
SÜPER LİG'DEN YENİ TALİP
Adana Demirspor'un ligde son oynadığı Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Belhanda'ya Süper Lig'den yeni bir talip çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekiplerinden Pendikspor'un gündemine girdi. Yaşanan gelişmeleri takip eden Pendikspor'un ayrılığın resmîleşmesi halinde Belhanda'nın kapısını çalacağı öğrenildi.
İSTANBUL'A MI DÖNÜYOR?
Fanatik'in haberine göre, Adana Demirspor'un ligde son oynadığı Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Belhanda'ya Süper Lig'den yeni bir talip çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekiplerinden Pendikspor'un gündemine girdi. Yaşanan gelişmeleri takip eden Pendikspor'un ayrılığın resmîleşmesi halinde Belhanda'nın kapısını çalacağı öğrenildi.
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