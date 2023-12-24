24 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Adana Demirspor Haberleri Adana Demirspor'da flaş ayrılık! Kulübe veda mektubu

Adana Demirspor'da flaş ayrılık! Kulübe veda mektubu

ADANA DEMİRSPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2023
ABONE OL
Adana Demirspor’da flaş ayrılık! Kulübe veda mektubu

Adana Demirspor'un stoperi Andreaw Gravillon'un birkaç aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla bir mektup gönderdiği ve sözleşmesini tek taraflı feshettiği ileri sürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA