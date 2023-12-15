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İşte Yusuf Sarı'nın yeni adresi

ADANA DEMİRSPOR
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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İşte Yusuf Sarı’nın yeni adresi

Adana Demirspor, sezona damga vuran yıldızı Yusuf Sarı konusunda kararını verdi. Yıldız oyuncu için kulüplerden talep edilecek bonservis bedeli belirlendi.

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