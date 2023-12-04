Adana Demirspor’da Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Ajansspor'da yer alan habere göre teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldı.