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Adana Demirspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı...

ADANA DEMİRSPOR
Giriş Tarihi: 04.12.2023
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Adana Demirspor’da Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı...

Cuma akşamı İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak Adana Demirspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak Yılport Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Ajansspor'da yer alan habere göre teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldı.

DUYURU YAPILACAK

Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile sözleşme feshi resmileştikten sonra ayrılıkla ilgili duyuru yapacak.

GALATASARAY ÖNCE YENİ HOCA...

Öte yandan; Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak olan Adana Demirspor'da teknik direktör sorunu çözülmezse kulüp antrenörü Serkan Damla takımın başında olacak.

KLUIVERT'IN KARNESİ

Adana Demirspor'la sezon öncesi sözleşme imzalayan 47 yaşındaki teknik adam, mavi-lacivertli takımın başında görev aldığı 20 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ile 6 yenilgi aldı ve 1.50 puan ortalamasını tutturdu.

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