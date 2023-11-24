Mario Balotelli İtalya’da kaza yaptı! Araç hurdaya döndü yıldız isim hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Milli Takım konusunda bir açıklama yapan Balotelli, "Kendimi hâlâ İtalya'nın en iyi forveti olarak görüyorum ve milli takıma geri dönmek istiyorum." demişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN