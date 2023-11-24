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Mario Balotelli İtalya'da kaza yaptı! Araç hurdaya döndü yıldız isim hastaneye kaldırıldı

ADANA DEMİRSPOR
Giriş Tarihi: 24.11.2023
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Mario Balotelli İtalya’da kaza yaptı! Araç hurdaya döndü yıldız isim hastaneye kaldırıldı

Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, ülkesinde kaza yaptı. Balotelli'nin kullandığı otomobil hurdaya dönerken, alkol testine girmeyi reddeden yıldız futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü.

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli geçtiğimiz günlerde dizinden ameliyat edilmişti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.

BALOTELLI ÜLKESİNDE KAZA YAPTI
Tedavi sürecini İtalya'da geçiren Mario Balotelli, Brescia şehrinde bir trafik kazası geçirdi. Polis yetkilisine dayandırılan iddiaya göre alkol muayenesine girmeyi reddeden Balotelli, ambulansla hastaneye götürüldü.

HAVA YASTIKLARI AÇILDI
Can kaybının yaşanmadığı kazada Balotelli'nin aracı ağır hasar alarak bütün hava yastıkları açıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Milli Takım konusunda bir açıklama yapan Balotelli, "Kendimi hâlâ İtalya'nın en iyi forveti olarak görüyorum ve milli takıma geri dönmek istiyorum." demişti.

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