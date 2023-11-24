Mario Balotelli İtalya'da kaza yaptı! Araç hurdaya döndü yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, ülkesinde kaza yaptı. Balotelli'nin kullandığı otomobil hurdaya dönerken, alkol testine girmeyi reddeden yıldız futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü.
Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli geçtiğimiz günlerde dizinden ameliyat edilmişti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi.
Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.
BALOTELLI ÜLKESİNDE KAZA YAPTI
Tedavi sürecini İtalya'da geçiren Mario Balotelli, Brescia şehrinde bir trafik kazası geçirdi. Polis yetkilisine dayandırılan iddiaya göre alkol muayenesine girmeyi reddeden Balotelli, ambulansla hastaneye götürüldü.
HAVA YASTIKLARI AÇILDI
Can kaybının yaşanmadığı kazada Balotelli'nin aracı ağır hasar alarak bütün hava yastıkları açıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 24 Kasım Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı! Bu haftanın Cuma Hutbesi konusu ve içeriği tam metni PDF!
- 1-4 çocuğu olanlar başvursun! Ödemeler başladı! Formu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...
- HAVA DURUMU | Alarm verildi! Bomba siklon geliyor! Tüm yurdu etkileyecek | 24-28 Kasım 2023
- 24 KASIM RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, uzun, anlamlı "Hayırlı Cumalar" mesajları ve sözleri...
- Gelinim Mutfakta 23 Kasım puan durumu! 👰 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Bugün otobüsler öğretmenlere ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma bedava mı? Metrobüs, Marmaray, vapur...
- MEB ara tatil anketi oy kullanma ekranı! Ara tatil anketi nedir, nasıl doldurulur? mebbis.meb.gov.tr
- Ehliyet yenileme için gerekli evraklar! Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni sürücü belgesi randevusu...
- Ponzi ne demek? Seçil Erzan'ın kullandığı Ponzi Sistemi nedir, nasıl işler?
- SEÇİL ERZAN KİMDİR? Seçil Erzan kimi, ne kadar dolandırdı? Arda Turan, Fatih Terim, Whatsapp yazışmaları...
- Banka mevduat faizleri son dakika! 200.000 TL'nin 46 günlük getirisi belli oldu! 2023 Kasım ayı mevduat hesaplama ekranı
- KASIM 2023 HALKA ARZ LİSTESİ! Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu! Cates, Skymd Begyo...