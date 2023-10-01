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Adana Demirspor'dan Alanyaspor'a karşı farklı zafer!

ADANA DEMİRSPOR
Giriş Tarihi: 01.10.2023
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Adana Demirspor’dan Alanyaspor’a karşı farklı zafer!

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında golcüsü Mario Balotelli'nin 2 golle geri döndüğü maçta Alanyaspor'u 4-0'lık skorla devirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Adana Demirspor, Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Ali Şansalan düdük çaldı. Adana Demirspor, Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Adana Demirspor'un gollerini 30 ve 47'nci dakikalarda Mario Balotelli ile 71'inci dakikada Younes Belhanda ve 87'nci dakikada Tayfun Aydoğan kaydetti.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 14'e yükseltti. Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.

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