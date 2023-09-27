Maçta başına darbe alan Younes Belhanda hastaneye kaldırıldı

ADANA DEMİRSPOR İLK YARIYI ÜSTÜN TAMAMLADI

8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Orta sahada Gravillon'un baskısıyla topa hakim olan Belhanda'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Mert Günok'un uzanmasına rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu.



17. dakikada ise Adana Demirspor'da sahneye Niang çıktı. Ceza sahası dışından sert şutunda, yerden de seken meşin yuvarlak filelere gitti.