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Maçta başına darbe alan Younes Belhanda hastaneye kaldırıldı

ADANA DEMİRSPOR
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Maçta başına darbe alan Younes Belhanda hastaneye kaldırıldı

Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında, takımını siyah beyazlılar karşısına öne geçiren golünü atan Younes Belhanda takım arkadaşı ile çarpıştı. Başına darbe alan Belhanda, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

ADANA DEMİRSPOR İLK YARIYI ÜSTÜN TAMAMLADI

8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Orta sahada Gravillon'un baskısıyla topa hakim olan Belhanda'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Mert Günok'un uzanmasına rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu.

17. dakikada ise Adana Demirspor'da sahneye Niang çıktı. Ceza sahası dışından sert şutunda, yerden de seken meşin yuvarlak filelere gitti.

KORKUTAN ANLAR

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında korkutan bir sakatlık yaşandı. Takımının ilk golünü atan Younes Belhan takımın arkadaşı ile çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Başına darbe Younes Belhanda, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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