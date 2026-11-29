Kocaelispor deplasmanda Arca Çorum FK'yi mağlup etti
Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlılara 3 puanı getiren golü 16. dakikada penaltıdan Agyei kaydetti.
Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, deplasmanda konuk olduğu Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.
Bu sonuçla Arca Çorum FK 16 puanda kalırken Kocaelispor puanını 23'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Sissoho, ceza sahası içinde Serdar Saatçi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Erdem Mertoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Agyei, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
21. dakikada sol kanattan iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Kyziridis'in sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.
23. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Sousa'nın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
45+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Sissoho'nun kafasından seken topa gelişine vuran Baku'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
53. dakikada merkezde topla buluşan Moukoko'nun ceza sahası yayının gerisinden çektiği şutta savunmanın son anda müdahale ettiği top kornere çıktı.
56. dakikada Kyziridis'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından gelişine vuran Ramadani'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
69. dakikada Rivas'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sissoho'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
85. dakikada merkezde topla buluşan Göktan Gürpüz'ün ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmayı Kocaelispor 1-0 kazandı.
Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: