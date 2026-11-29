Formula 1'de Katar Grand Prix'sinde zafer Antonelli'nin!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Katar Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Bu sezonki 10. etap zaferini elde eden Antonelli'yi takım arkadaşı George Russell ve McLaren'ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri takip etti. Formula 1'de gözler 6 Aralık'ta koşulacak sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine çevrildi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Katar Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.
ANTONELLI'DEN SEZONUN 10. ZAFERİ
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden koşulan yarışı 1 saat 23 dakika 58,209 saniyede tamamlayan Antonelli, bu sezonki 10. etap zaferini elde etti.
MERCEDES'TEN DUBLE
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, liderin 31,476 saniye gerisinde ikinci, McLaren'ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 33,017 saniye farkla üçüncü oldu.
GÖZLER SEZONUN SON YARIŞINA ÇEVRİLDİ
Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 6 Aralık Pazar günü koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANINDA SON DURUM
Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında ilk 5 sıra şöyle oluştu:
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Kimi Antonelli (İtalya) – 427 puan
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Max Verstappen (Hollanda) – 316 puan
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George Russell (Büyük Britanya) – 282 puan
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Lewis Hamilton (Büyük Britanya) – 275 puan
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Lando Norris (Büyük Britanya) – 274 puan
TAKIMLAR KLASMANINDA SON DURUM
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Mercedes – 709 puan
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Ferrari – 531 puan
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Red Bull – 456 puan
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McLaren – 456 puan
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Racing Bulls – 116 puan