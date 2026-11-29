Formula 1'de Katar Grand Prix'sinde zafer Antonelli'nin!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Katar Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Bu sezonki 10. etap zaferini elde eden Antonelli'yi takım arkadaşı George Russell ve McLaren'ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri takip etti. Formula 1'de gözler 6 Aralık'ta koşulacak sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine çevrildi.