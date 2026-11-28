Samsunspor-Gençlerbirliği maçı (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Gençlerbirliği ceza sahasında oluşan karambolde Sousa'nın pasına düşerken vuran Bayo, topu ağlarla buluşturdu. 1-0

20. dakikada Pedro Mendes'in yaklaşık 20 metreden kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

26. dakikada Sekengo'nun derinlemesine gönderdiği pasla buluşan Coulibaly, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Coulibaly'nin şutunda top direğe de çarparak ağlarla buluştu. 2-0

40. dakikada Tomasson'un ceza sahasına yerden yaptığı ortada kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken topu önünde bulan Coulibaly, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Sousa'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci İrfan Can Eğribayat tek hamlede kontrol etti.

58. dakikada Gouveira'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolün ardından Traore topa vurdu. Topu göğsüyle kontrol eden Salih, röveşatayla vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal'in çeldiği topu takip eden Pedro Mendes, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

67. dakikada Gouveia'nın yerden pasıyla buluşan Oğulcan'ın çektiği sert şutta top direğin solundan az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Samsunspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: